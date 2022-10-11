В России представлен тонкий смартфон realme 9 5G

Бренд realme представил для российского рынка смартфон 9 5G. Новинка оснащена процессором Snapdragon 695, дисплеем на 6,6 дюймов с FHD дисплеем и частотой обновления 120 Гц. За работу отвечает чипсет Snapdragon 695 5G и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 В.

Толщина realme 9 5G составляет всего 8,5 мм при весе 191 г, что делает его одним из самых тонких смартфонов в своем сегменте.

Цена за realme 9 5G в модификации 4 ГБ + 64 ГБ начинается от 17 990, а за 4 ГБ + 128 ГБ – от 19 990 рублей соответственно.

Также сегодня realme представила для России флагманский смартфон GT NEO 3T.

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