Realme 10 Pro+ засветился на живых фото

Пользователь Twitter с ником Raman_Singh8 опубликовал живые фото грядущего Realme 10 Pro+. Его презентация должна состояться 17 ноября.

Ранее Realme 10 Pro+ уже появлялся на официальных тизерах и прошел тестирование AnTuTu.

Ожидается, что новинка получит 6,7-дюймовый экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 или 120 Гц. Объем оперативной памяти будет достигать 12 Гб, встроенной — до 256 Гб. Основную камеру сделают тройной, главный датчик — 108 Мп. У фронтальной камеры — 16 Мп. Устройство будет поставляться с Android 13 из коробки.