Realme 10 Pro+ протестировали в AnTuTu

Сегодня Realme без лишнего шума выпустила Realme 10 5G, который навевает только грусть. Зато параллельно появились результаты тестов AnTuTu, там протестировали флагманскую версию этой линейки Realme 10 Pro+. Смартфон должны представить 17 ноября.

В качестве процессора Realme 10 Pro+ служит Dimensity 1080. Устройству удалось набрать 529 420 баллов. Для сравнения, его предшественник Realme 9 Pro + имел средний балл в 505 000 баллов на AnTuTu. Оценка GPU осталась в основном такой же, в то время как оценка CPU немного выросла, составив около 6000 баллов.

Также производитель опубликовал новые тизеры Realme 10 Pro и 10 Pro+:

Из ранних слухов ожидается, что новинка получит 6,7-дюймовый экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 или 120 Гц. Объем оперативной памяти будет достигать 12 Гб, встроенной — до 256 Гб. Основную камеру сделают тройной, главный датчик — 108 Мп. У фронтальной камеры — 16 Мп. Устройство будет поставляться с Android 13 из коробки.

Стоимость Realme 10 Pro+ пока не названа.