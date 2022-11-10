Realme 10 Pro+ 5 показали на официальных тизерах

Realme 10 Pro+ 5G показали на официальных тизерах. На днях компания представила только базовый Realme 10 из этой серии. Все остальные смартфоны этой линейки производитель покажет на следующей неделе.

Пользователи сразу заметили, что Realme 10 Pro+ 5G крайне похож на Honor 70.

Представить флагманские версии серии 10 могут 17 ноября. Что было известно про Realme 10 Pro+ 5G ранее, можно прочитать тут.