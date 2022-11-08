Realme 10 Pro+ протестировали в Geekbench

Realme 10 Pro+ протестировали в бенчмаркете Geekbench. Серию смартфонов Realme 10 должны представить уже завтра — 9 ноября.

Смартфон проходит под каталожным номером RMX3687. Процессором выступает Dimensity 1080, объем оперативной памяти составляет 12 Гб. Устройство сразу идет с Android 13 из коробки.

В однопоточном тесте устройство набрало 845 баллов, в многопоточном — 2377.

Ранее базовый Realme 10 показали на распаковке, посмотреть можно здесь.