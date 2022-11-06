Распаковку Realme 10 показали на фото

Распаковку грядущего Realme 10 показали на фото. Смартфон должны представить 9 ноября.

Сейчас известно, что Realme 10 получит процессор MediaTek Helio G99, дисплей Super AMOLED с частотой 90 Гц и 8 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до +8 Гб виртуальной. Эти данные компания подтверждала официально в своих социальных сетях.

По слухам, основную камеру наделят 50 Мп, фронтальную — 16 Мп. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки.

Вчера производитель публиковал тизеры смартфона в двух цветах, их можно посмотреть здесь.