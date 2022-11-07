Смартфон realme 10 представят в России через несколько дней

Бренд realme сообщил, что представит первое устройство серии realme 10 в России 9 ноября в 14:00. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате.

На презентации представители бренда расскажут об инновациях, реализованных в новинке, ценах на три различные версии смартфона и специальных акциях.

Ранее стало известно, что realme может выпустить топовый смартфон realme 10 Ultra с камерой 200 Мп