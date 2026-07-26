В России принят закон об ИИ: маркировка контента, суверенные LLM и правила обучения
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В России принят закон об ИИ: маркировка контента, суверенные LLM и правила обучения

С 1 сентября в России начнёт действовать первый профильный закон об ИИ.
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Редакция The GEEK сегодня в 15:51
В России принят закон об ИИ: маркировка контента, суверенные LLM и правила обучения

Президент России Владимир Путин подписал закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России». Ранее документ был принят Госдумой в окончательном чтении.

Закон впервые закрепляет на законодательном уровне базовое определение искусственного интеллекта, а также вводит понятия «национальных» и «суверенных» больших фундаментальных моделей.

Для таких моделей предусмотрены отдельные требования. В частности, обработка данных должна осуществляться с участием российских юридических лиц, а разработчики смогут рассчитывать на государственную поддержку.

Документ также затрагивает использование ИИ для создания контента. Владельцы сайтов с ежедневной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны будут предоставить возможность маркировать материалы, созданные с помощью больших языковых моделей.

Кроме того, закон меняет подход к авторскому праву при обучении ИИ. Использование произведений для анализа, сравнения, классификации и поиска закономерностей не будет считаться нарушением авторских прав. Разработчики смогут обучать модели на таких материалах, если получили к ним законный доступ и они доступны без технических ограничений.

Основная часть закона вступит в силу 1 сентября 2026 года, однако отдельные положения начнут действовать позднее.

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