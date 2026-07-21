Убийца Whoop без платных подписок: Garmin представила новый фитнес-браслет Cirqa

Garmin представила Cirqa — свой первый фитнес-браслет без экрана. Устройство ориентировано на тех, кто хочет круглосуточно отслеживать показатели здоровья и физической активности, не отвлекаясь на уведомления и интерфейс дисплея.

Cirqa измеряет частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, вариабельность сердечного ритма, температуру кожи, уровень стресса, дыхание и показатель Body Battery, который оценивает запас энергии организма. Браслет также анализирует качество сна, распознаёт дневной сон и помогает отслеживать общее состояние здоровья.

Для тренировок предусмотрено более 80 спортивных режимов, включая бег, ходьбу, велосипед, силовые упражнения, йогу и другие активности. Устройство умеет автоматически распознавать некоторые виды занятий, а также рассчитывает готовность к тренировке, VO₂ max, тренировочный статус и рекомендуемое время восстановления.

Экрана у Cirqa нет — вся информация отображается в приложении Garmin Connect. Браслет получил тканевый ремешок и выпускается в четырёх цветах. Одного заряда аккумулятора хватает до десяти дней работы.

Особый акцент Garmin делает на отсутствии обязательной подписки. Все основные функции устройства доступны сразу после покупки. При этом компания действительно предлагает сервис Garmin Connect+, однако он открывает только дополнительные возможности — например, ИИ-анализ данных, расширенную статистику и ряд премиальных функций. Для работы самого браслета и доступа к базовым метрикам подписка не требуется.

Именно этим Cirqa отличается от устройств Whoop (обзор), которые требуют активной подписки практически для всех функций. Похожий формат трекера ранее представила и Google, однако часть расширенной аналитики там также доступна только по подписке.

Garmin Cirqa уже доступен для предзаказа в США по цене 199,99 доллара. Открытые продажи стартуют 24 июля. Пока компания не сообщала о планах по международному запуску устройства.