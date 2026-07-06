Биохакер, который пытался победить старение, неожиданно узнал о неизлечимой болезни
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Биохакер, который пытался победить старение, неожиданно узнал о неизлечимой болезни

Заболевание годами не выявляли стандартные обследования.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:32
Биохакер, который пытался победить старение, неожиданно узнал о неизлечимой болезни

Американский предприниматель и биохакер Брайан Джонсон сообщил, что у него диагностировали аутоиммунный гастрит. Заболевание считается хроническим и может привести к нарушению усвоения витамина B12, железа и повышенному риску некоторых осложнений.

История оказалась примечательной тем, что Джонсон регулярно проходит десятки медицинских обследований и считается одним из самых тщательно обследуемых людей в мире. Несмотря на это, болезнь долгое время оставалась незамеченной.

По словам Джонсона, обычные гастроскопии не показывали проблему. Диагноз удалось поставить только после биопсии слизистой желудка, которую врачи выполнили дополнительно во время обследования.

Брайан Джонсон / Фото: Соцсети

Аутоиммунный гастрит возникает, когда иммунная система начинает атаковать клетки желудка. На ранних стадиях заболевание может практически не проявляться, а со временем привести к дефициту витамина B12, железодефицитной анемии и другим осложнениям.

Брайан Джонсон известен своим проектом Blueprint. Предприниматель ежегодно тратит миллионы долларов на медицинские обследования, персонализированное питание, лекарства и процедуры, пытаясь максимально замедлить старение организма.

Сам Джонсон назвал эту историю напоминанием о том, что даже самые современные методы профилактики не способны выявить абсолютно все заболевания, а некоторые диагнозы требуют более глубоких исследований, чем стандартные анализы и обследования.

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