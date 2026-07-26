Apple отложила свои первые «умные» очки до 2027 года
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Apple отложила свои первые «умные» очки до 2027 года

Компания опасается скандалов вокруг приватности.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:57
Apple отложила свои первые «умные» очки до 2027 года

Компания рассчитывает представить устройство на WWDC летом 2027 года, а выпустить в продажу ближе к концу года. Одной из причин задержки стали вопросы конфиденциальности.

По данным Bloomberg, Apple хочет решить проблему скрытой съёмки окружающих, которая уже вызывает критику в адрес очков Meta*. Некоторые учреждения запрещают такие устройства из-за встроенных камер.

Apple рассматривает обработку данных прямо на устройстве, отказ от распознавания лиц и использования записей для обучения ИИ. Также тестируются прототипы без камеры или с ограничением её работы только функциями искусственного интеллекта.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

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