Для Whoop 5.0 создали неофициальное iOS-приложение без подписки | The GEEK
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Для Whoop 5.0 создали неофициальное iOS-приложение без подписки

Проект уже выложили на GitHub, но его будущее в App Store остаётся под вопросом.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 23:09
Для Whoop 5.0 создали неофициальное iOS-приложение без подписки

Фитнес-браслет Whoop 5.0 (обзор) попытались заставить работать без платной подписки. Разработчик из Англии под ником @b_nnett опубликовал альфа-версию iOS-приложения Goose, которое подключается к устройству по Bluetooth и получает сырые данные напрямую с браслета.

По словам автора, первую рабочую сборку он сделал примерно за сутки с помощью реверс-инжиниринга. Приложение уже доступно на GitHub, но сам разработчик подчёркивает, что это пока не готовый продукт, а ранний прототип для проверки концепции и тестов другими разработчиками.

Whoop отличается от большинства фитнес-браслетов тем, что практически полностью завязан на подписку. Устройство продаётся вместе с годовым тарифом, стоимость которого начинается от $199. Без активной подписки большая часть ценности браслета теряется: пользователь не получает привычную аналитику восстановления, нагрузки, сна и готовности организма.

googse-
goose-app-

Goose работает иначе. В репозитории, по словам разработчика, нет исходного кода Whoop и фирменного API компании. Приложение подключается к браслету как к Bluetooth-устройству, получает доступные сырые данные и обрабатывает их локально на iPhone. За вычисления отвечает Rust-ядро, а визуальный стиль интерфейса вдохновлён приложением Bevel.

Публичную бета-версию через TestFlight автор пообещал выпустить 13 июня 2026 года.

Вокруг проекта уже началась дискуссия. Часть пользователей считает, что Apple вряд ли пропустит такое приложение в App Store. Другие предполагают, что Whoop может попытаться остановить разработку юридически, если посчитает Goose угрозой для своей подписочной модели.

goose-app.-
goose-app

При этом сама идея выглядит важнее, чем конкретная альфа-сборка. Whoop давно критикуют за то, что пользователь фактически не покупает самостоятельное устройство, а получает браслет как входной билет в платный сервис. На этом фоне неофициальное приложение показывает, что часть данных можно получать с железа напрямую.

Но есть и обратная сторона. Главная ценность Whoop не только в датчиках, а в обработке данных: алгоритмах, облачной аналитике, оценке восстановления, расчёте нагрузки, рекомендациях и персональных выводах. Без этой системы браслет превращается скорее в источник физиологических метрик, чем в полноценного тренера на запястье.

Обзор whoop 5

Именно поэтому Goose вряд ли сможет стать прямой заменой Whoop-приложению в полном смысле. Да, оно может дать доступ к базовым данным без подписки. Но повторить качество интерпретации, долгосрочной аналитики и персонализированных рекомендаций будет намного сложнее. Вся магия Whoop строится не на самом браслете, а на том, как сервис превращает поток сырых сигналов в понятные выводы для пользователя.

Для рынка носимых устройств эта история всё равно показательная. Пользователи всё чаще спрашивают: если датчики находятся на их руке, должны ли данные быть полностью заблокированы за подпиской? Goose не отвечает на этот вопрос окончательно, но хорошо показывает напряжение между открытым доступом к данным и бизнес-моделью современных фитнес-сервисов.

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