Razer выпустила банковскую карту с подсветкой логотипа при оплате

Трудно представить, чтобы топовые компании в игровой индустрии как-то сотрудничали с финансовыми учреждениями. Но это изменили представители Razer, которые выпустили собственную банковскую карту Razer Card. Ну как сами, в сотрудничестве с Visa, естественно. Сама карта имеет приятный внешний вид и выполнена в тонах компании. На карте есть логотип, который загорается каждый раз, когда проходит транзакция с помощью бесконтактной оплаты. Кстати, для вспышки светодиода, вполне хватает заряда от терминала NFC.

Для всех, кто закажет карту, предусматривается небольшой кэшбэк. В некоторых магазинах он составляет 1%, а вот в фирменном магазине Razer – 5%. Более того, в период запуска сервиса, то есть в ближайшее время, компания планирует возвращать покупателям около 10% от покупки, но только с продукции собственного производства. Еще одна приятная новость – это скорый старт конкурса, призовой фонд которого достигает двух тысяч долларов в компьютерных комплектующих.

Razer планирует выпустить массово свою карту. В таком случае пользователь получит пластиковую карту с черным лакированным текстом на черном фоне и с зелеными гранями. Есть эксклюзивные карты, но их получать только первые 1337 клиентов Razer Pay. Кстати, оформить можно и виртуальную карту без ее физического выпуска. На данный момент известно, что Razer Card доступны в Сингапуре и Малайзии, а вот о запуске в США и Европе пока информации нет.