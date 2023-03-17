Razer представила стеклянный коврик Atlas за 8 тысяч рублей

Razer выпустила игровой коврик для мышки под названием Atlas. Если особо не присматриваться, то со стороны это обычный квадратный коврик, но на самом деле его особенность кроется в особом покрытии.

Покрытие представляет собой прочное закалённое стекло премиум-класса, которое адаптировано под оптически датчики.

Габариты Atlas — 450×400 мм при толщине 5 мм. Снизу установлено прорезиненное покрытие для лучшей устойчивости на поверхности. Как заявляет Razer, такое решение гарантирует минимальное сопротивление, а любые пятна с грязью убираются обычной протиркой.

Стоимость коврика Razer Atlas составляет 99,99 евро (около 8 тысяч рублей).