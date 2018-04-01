Рассекречен дизайн и характеристики Samsung Galaxy Z Flip

Следующая раскладушка с гибким дисплеем Samsung Galaxy Z Flip будет показана уже 11 февраля на специальном мероприятии компании Galaxy Unpacked 2020. В этот раз появились официальные изображения и характеристики устройства.

По информации Galaxy Z Flip будет оснащён дисплеем Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2636х1080 точек и с соотношением сторон 22:9. Сам экран будет прикрыт специальным тонким стеклом.

В качестве процессора выступит мощный Snapdragon 855+, объём оперативной памяти составит 8 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.0. Аккумулятор получит ёмкость 3300 мАч с поддержкой быстрой 15-ваттной зарядки. Обе камеры получат по 12 км.

В разложенном состоянии габариты смартфона составит 167,9 х 73,6 х 6,9-7,2 мм, а в сложенном 87,4 х 73,6 х 15,4-17,3 мм.

Ценник Samsung Galaxy Z Flip составит около 1500 евро для Европы. Практически на уровне новой раскладушки Moto Razr.