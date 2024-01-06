Раскрыты характеристики флагмана vivo X100 Pro+: телевик на 200 Мп и Snapdragon 8 Gen 3

Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые ключевые характеристики будущего vivo X100 Pro+. Устройство может быть официально анонсировано во втором квартале 2024 года.

По данным информатора, X100 Pro+ получит AMOLED-дисплей Samsung E7 форм-фактора «водопад» с селфи-камерой на 32 Мп. Под экраном расположится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Блок из трех камер vivo X100 Pro+ включит в себя три сенсора: основной – 50 Мп (Sony LYT-900), сверхширокоугольный – 50 Мп, телеобъектив с перископом – 200 Мп с 4,3-кратным оптическим и 20-кратным цифровым зумом.

Точный размер батареи X100 Pro+ пока неизвестен. Однако, у него может быть аккумулятор емкостью почти 5400 мАч, как у vivo X100 Pro, с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт (беспроводной – 50 Вт). Как и другие модели линейки X100, X100 Pro+ также получит поддержку двусторонней спутниковой связи.

Касаемо процессора к vivo X100 Pro+ явно вопросов не будет. Согласно имеющейся информации, в качестве чипа будет использоваться восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, анонсированный 24 октября 2023 года и изготавливаемый по 4-нанометровому техпроцессу.