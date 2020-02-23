Раскрыт дизайн Samsung Galaxy Note20

В сети появились первые изображения смартфона Galaxy Note20. Их слил в сеть инсайдер с ником xleaks7. Именно он в своем аккаунте Twitter опубликовал эти изображения, основой которых является CAD-чертежи. Как это ни странно, но Galaxy Note20, судя по этим изображениям, мало чем будет отличаться от флагманов линейки Galaxy S20, которые были представлены еще в марте.

Опираясь на изображения можно сказать, что Galaxy Note20 имеет тот же дизайн с такой же камерой, расположенной в углу. Единственное, что удалось немного переработать, это сделать сам оптический модуль менее выпираемым из корпуса. Вряд ли эта модель получит версию с изогнутым дисплеем. Вероятнее всего, это будет прерогативой модели Note20+.

Ну и чтобы окончательно закончить с дисплеем, скажем, что у Samsung Galaxy Note20 будет тот же плоский дисплей с отверстием под фронтальную камеру. А вот самым большим отличием в дизайне является перенос разъема для стилуса на левую сторону смартфона. Больше информации о смартфоне нет, но есть предположения.

Так, многие склоняются к тому, что аппарат будет наделен одним из чипсетов Snapdragon 865 / Exynos 990, получит немного улучшенную камеру, а также качественный дисплей. Подводя итог не сложно сделать вывод, что перед нами ни что иное, как всего лишь улучшенная версия Galaxy S20, но с возможностью работы со стилусом и чуть более высоким ценником.