В России вырос спрос на услуги по установке заблокированных сервисов из App Store

На площадке «Авито» появились десятки объявлений от частных лиц и компаний о предоставлении услуг по переносу или установке на iPhone приложений, которые ранее удалили из App Store. В списке есть «Сбербанк онлайн», Альфа-банк, ВТБ и другие банковские программы. Всего по запросу «установка банковских приложений» на платформе выдаё1тся около 5 тысяч объявлений, хотя в самом «Авито» называют цифру вдвое-втрое меньше.

Начиная с весны текущего года, компании Apple и Google удалили из своих магазинов приложений App Store и Google Play приложения для работы с банками, которые попали под санкции. После этого появились многочисленные предложения услуг по установке таких программ.

Для них используются программы AnyDesk (для удалённого доступа) и Apple iMazing (для установки приложений на телефон). Алгоритм действий прост: нужно подключить клиентский телефон с ПК, после этого программу можно установить, если она ранее была в библиотеке iTunes. Если нет, то специалист заходит в свою учетную запись iTunes и оттуда переносит приложение на устройство клиента. Цена вопроса составляет примерно 500 рублей.

Похожие услуги есть и для Android, но спрос на них меньше, поскольку на эту систему можно поставить программу и самостоятельно.

Подобные услуги предлагают и компании, в частности, «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинк» и re:Store.