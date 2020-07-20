Qualcomm Snapdragon 865+ представлена официально

Qualcomm официально презентовала обновлённую флагманскую однокристальную систему Snapdragon 865+. Как и ожидалось, новинка стала разогнанной версией «восемьсот шестьдесят пятой» модели. В остальном различия минимальны.

В скучных цифрах речь идёт о росте частот с 2,84 до 3,1 ГГц для «большого ядра». Другие ядра работают на тех же частотах, что и ранее. При этом компания заявила о росте быстродействия на 10%. На таком же уровне увеличилось быстродействие и графической подсистемы Adreno 650. Это указывает на игровой характер новинки.

Другие нововведения включают себя чип FastConnect 6900 вместо FastConnect 6800. Это обеспечит поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 с кодеком aptX Adaptive. А вот встроенного модема 5G нет — по-прежнему установлен отдельный Snapdragon X55. Для обработки изображения также используется Spectra 480, а цифровой сигнальный процессор — Hexagon 698. Ест ьподдержка зарядки Quick Charge 4.0+.

Как ожидается, первым смартфоном на новой платформе станет ASUS ROG Phone 3, а позже выйдет Lenovo Legion. Первый покажут уже 22 июля, второй — до конца месяца. Цены пока не уточняются, равно как и география продаж.