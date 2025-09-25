Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый быстрый мобильный чип в мире

Компания Qualcomm провела презентацию своего нового флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Производитель называет его самым быстрым мобильным чипом в мире.

Новый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 создан по 3-нм техпроцессу. Он работает на рекордной частоте 4,6 ГГц, что делает его на 20% мощнее предшественника. При этом он потребляет на 35% меньше энергии.

Графический процессор Adreno 840 тоже стал быстрее: его частота выросла до 1,2 ГГц, а энергоэффективность улучшилась на 20%. Также чип получил 18 МБ кэш-памяти Adreno HPM, что позволяет снизить потребление энергии в играх на 10%.

Другие особенности:

Впервые в мобильном чипе появился специальный ускоритель для профессионального видеокодека APV, что позволяет записывать видео высокого качества практически без потерь.

Обновленный процессор обработки изображений Qualcomm Spectra ISP теперь обрабатывает 20 бит данных, что в четыре раза расширяет динамический диапазон.

Новый нейропроцессор Hexagon стал на 37% быстрее и на 16% энергоэффективнее.

Новый модем Qualcomm X85 увеличил скорость скачивания до 12,5 Гбит/с и скорость отправки до 3,7 Гбит/с. При этом он потребляет на 40% меньше энергии.

Первыми смартфонами с новым чипом станут модели серии Xiaomi 17, которые будут представлены уже сегодня.