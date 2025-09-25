Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый быстрый мобильный чип в мире

Компания Qualcomm провела презентацию своего нового флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Производитель называет его самым быстрым мобильным чипом в мире.
Новый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 создан по 3-нм техпроцессу. Он работает на рекордной частоте 4,6 ГГц, что делает его на 20% мощнее предшественника. При этом он потребляет на 35% меньше энергии.
Графический процессор Adreno 840 тоже стал быстрее: его частота выросла до 1,2 ГГц, а энергоэффективность улучшилась на 20%. Также чип получил 18 МБ кэш-памяти Adreno HPM, что позволяет снизить потребление энергии в играх на 10%.
Другие особенности:
- Впервые в мобильном чипе появился специальный ускоритель для профессионального видеокодека APV, что позволяет записывать видео высокого качества практически без потерь.
- Обновленный процессор обработки изображений Qualcomm Spectra ISP теперь обрабатывает 20 бит данных, что в четыре раза расширяет динамический диапазон.
- Новый нейропроцессор Hexagon стал на 37% быстрее и на 16% энергоэффективнее.
- Новый модем Qualcomm X85 увеличил скорость скачивания до 12,5 Гбит/с и скорость отправки до 3,7 Гбит/с. При этом он потребляет на 40% меньше энергии.
Первыми смартфонами с новым чипом станут модели серии Xiaomi 17, которые будут представлены уже сегодня.
