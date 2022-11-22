Qualcomm готовит среднеуровневый процессор Snapdragon 782G

Компания Qualcomm добавила в перечень своих продуктов однокристальную систему Snapdragon 782G, которая станет основой для Honor 80. Эта SoC представляет собой разогнанную версию Snapdragon 778G+ и конкурентом Dimensity 1080. Она в свою очередь является ускоренной Dimensity 920.

В техническом плане всё аналогично Snapdragon 778G+. Есть четыре маломощных ядра Kryo 670 Silver (Cortex-A55), три ядра Kryo 670 Gold (Cortex-A78) и одно мощное ядро Kryo 670 Prime (Cortex-A78). Графика та же — Adreno 642L, однако частоты выше, так что система набирает до 5% больше баллов в процессорных бенчмарках и до 10% в графических.

Пока неясно, насколько выросли показатели в реальных приложениях, однако увеличение частот несёт за собой и повышение температуры. Так что при разработке новых смартфонов придётся учитывать это.