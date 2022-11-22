Всю серию Honor 80 показали на живых фото

Линейку Honor 80 представят уже завтра. До этого в сети начали публиковать живые фото устройств, сейчас появились новые изображения всех трех версий: Honor 80, 80 Pro и 80 SE.

По слухам, самый доступный в своей серии Honor 80 SE получит 6,67-дюймовый AMOLED дисплей с 10-битными цветами, разрешением FHD + и частотой обновления 120 Гц. Процессором послужит MediaTek Dimensity 1080, емкость аккумулятора — 4600 мАч + поддержка 66-ваттной зарядки. Основную камеру наделят датчиком на 64 Мп, фронтальную на 32 Мп. Объем оперативной памяти Honor 80 SE будет достигать 12 Гб, встроенной до 256 Гб.

Базовый Honor 80 получит аналогичный дисплей, как и у 80 SE. Только в качестве процессора будет использоваться уже Snapdragon 782G.

Старший Honor 80 Pro наделят экраном побольше и более изогнутым. Процессор тоже будет отличаться — Snapdragon 8 + Gen 1. Основную камеру оснастят 200-мегапиксельным датчиком.

Анонс Honor 80 состоится уже завтра, 23 ноября.