Valve удалила Beyond The Dark из Steam из-за вредоносного ПО
Valve удалила Beyond The Dark из Steam из-за вредоносного ПО

По данным специалиста по кибербезопасности, игра могла похищать пароли, данные браузера и криптовалюту пользователей.
Редакция The GEEK сегодня в 09:45
Valve убрала из Steam игру Beyond The Dark после жалоб на вредоносное ПО. Проект распространялся как условно-бесплатный хоррор, но, по данным исследователя Эрика Паркера, после запуска мог похищать пользовательские данные.

Паркер обнаружил скрытый вредоносный код в файле UnityPlayer.dll. По его словам, программа могла получать доступ к паролям, данным браузера и криптовалютным активам.

Beyond The Dark появилась в Steam не как новая игра. По данным PCGamesN и SteamDB, в декабре 2024 года проект назывался Rodent Race и представлял собой пошаговую стратегию, вдохновлённую шахматами.

Около 4 мая описание и файлы Rodent Race были полностью заменены. Предполагается, что злоумышленники могли получить доступ к аккаунту существующего разработчика и подменить игру уже после публикации.

Такая схема могла обойти стандартную проверку Steam. Перед релизом новые игры проходят модерацию, но обновления уже опубликованных проектов проверяются менее жёстко.

Страница Beyond The Dark всё ещё доступна, но сама игра удалена из магазина.

Ранее в Steam уже находили игры с вредоносным кодом. ФБР искало пострадавших от нескольких троянских проектов, включая BlockBlasters, Chemia, PirateFi и Tokenova.

