Путин объявил следующую неделю нерабочей по всей России

Следующая неделя объявлена выходной. Это сообщил Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления по поводу коронавируса.

Нерабочая неделя объявлена с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. Таким меры связаны, чтобы снизить распространение коронавируса, а все жители находились дома.

Указ не касается магазинов, аптек, банков, транспорта, медицинских учреждений и органов власти всех уровней.