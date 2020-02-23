Путин объявил следующую неделю нерабочей по всей России
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Новости

Путин объявил следующую неделю нерабочей по всей России

Следующая неделя объявлена выходной. Это сообщил Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления по поводу коронавируса.

Нерабочая неделя объявлена с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. Таким меры связаны, чтобы снизить распространение коронавируса, а все жители находились дома.

Указ не касается магазинов, аптек, банков, транспорта, медицинских учреждений и органов власти всех уровней.

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