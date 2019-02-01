PS5 может оказаться дешевле после выхода из-за цен на консоли Microsoft

Как известно, Microsoft ранее раскрыла цены и даты релиза своих игровых приставок Xbox Series X и Series S. Теперь же появились данные, что такой подход может заставить Sony снизить стоимость PlayStation 5.

Предполагается, что изначально японские консоли предположительно оценивались в $500-600. Но теперь они могут упасть в цене. По данным источника, PS5 будет стоить как раз $500, поскольку столько же попросят за Xbox Series X.

А вот PlayStation 5 Digital Edition приписывали ценник в $400, что больше, чем у Xbox Series S.

Правда, «цифровая» версия отличается именно отсутствием привода и больше ничем. Тогда как «Эска» существенно уступает по мощности старшей модели. В общем, остаётся ждать официального запуска, чтобы делать выводы.