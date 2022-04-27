Появились российские цены обновлённой подписки PS Plus

Не так давно PS Store перестал работать в России, но никто не мешает пополнять кошелёк PSN и оплачивать подписку PS Plus при помощи карт пополнения. Купить их можно в различных онлайн-магазинах.

Теперь стали известны российские цены обновлённой подписки PS Plus, которая разбита на три разных тарифа и даёт доступ к каталогу игр от прошлого и нового поколения PlayStation.

Базовый тариф под названием «PS Plus Основной» предоставляет доступ к эксклюзивным скидкам, облачным сохранениям, трём бесплатным играм в месяц и 19 играм из PS Plus Collection.

Цена подписки PS Plus Основной:

1 месяц — 529 рублей;

3 месяца — 1399 рублей;

12 месяцев — 3299 рублей.

Более продвинутый тарифный план «PS Plus Экстра» включает все особенности «Основного», а также добавляет доступ к каталогу из 400 игр для PS4 и PS5.

Цена подписки PS Plus Экстра:

1 месяц — 729 рублей;

3 месяца — 2139 рублей;

12 месяцев — 5299 рублей.

Самый топовый тариф «PS Plus Люкс», включает в себя все особенности предыдущих подписок и добавляет доступ к играм от PS1/PS2/PSP с возможностью загрузки на консоль и запуска по обратной совместимости.

Цена подписки PS Plus Люкс:

1 месяц — 805 рублей;

3 месяца — 2599 рублей;

12 месяцев — 6049 рублей.

По слухам обновлённый сервис станет доступен в России с 22 июня. К моменту запуска российские цены могут быть пересмотрены.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!