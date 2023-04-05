Sony готовит портативную консоль, но это не аналог Steam Deck

Sony все же готовит портативную консоль, но она не будет конкурировать с Nintendo Switch или Steam Deck.

По информации журналиста Тома Хендерсона, устройство находится в активной разработке под кодовым названием Q Lite. При этом консоль будет работать только вместе с PlayStation 5 для получения изображения в разрешении 1080p при частоте кадров 60 fps с помощью функции Remote Play.

В плане дизайна устройство будет напоминать геймпад DualSense, но только с 8-дюймовым экраном.

Выход портативной консоли от Sony состоится в этом году до релиза PS5 Pro, но уже после выхода обновленной модели PS5 со съемным дисководом.