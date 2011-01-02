Прямой эфир презентации Apple 13 октября будет с русскими субтитрами

Apple сообщает, что пользователи всего мира смогут смотреть прямой эфир октябрьской презентации Apple с субтитрами на русском языке. Перевод содержит точные термины, названия элементов пользовательского интерфейса и многое другое.

Субтитры будут доступны в прямом эфире на официальном сайте Apple и в приложении Apple TV на tvOS. Запись презентации с субтитрами в дальнейшем также будет доступна на канале Apple в YouTube.

Начало презентации 13 октября в 20:00 Мск.