Проверено реальное время работы iPhone 13

Вчера в продажу поступили смартфоны линейки iPhone 13. А теперь в сети появились первые сведения об их реальной автономности.

Новая линейка, как и прогнозировалось, получила более ёмкие аккумуляторы, процессоры Apple A15 Bionic и экраны с переменной частотой обновления ProMotion (только старшие модели). Всё это дало повышение времени работы без подзарядки.

Как отмечается, время работы 5,4-дюймового iPhone 13 mini при стресс-нагрузке составляет 6 часов 26 минут (на полчаса больше, чем у iPhone 12). Время 6,1-дюймового iPhone 13 — 7 часов 45 минут (более чем на 2 часа превышает показатели iPhone 12). iPhone 13 Pro работает 8 часов 17 минут, а iPhone 13 Pro Max — 9 часов и 52 минуты.

Ёмкость батарей выглядит так:

iPhone 13 mini — 2406 мА•ч

iPhone 13 — 3227 мА•ч

iPhone 13 Pro — 3095 мА•ч

iPhone 13 Pro Max — 4352 мА•ч

Для сравнения, у старой линейки: