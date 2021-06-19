Простое название Wi-Fi-сети «ломает» беспроводную связь на iPhone

Инженер и основатель secret.club Карл Шоу опубликовал в Twitter информацию о том, что он нашёл баг в Wi-Fi-модуле iPhone. Как оказалось, если подключиться к беспроводной сети символьным названием вида “%p%s%s%s%s%n”, то модуль зависает, при этом затем его нельзя включить.

Проблема касается всех моделей iPhone, в том числе самых новых. Похоже, всё дело в программной ошибке, а не в аппаратной.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3 — Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021

При этом уже найдено решение проблемы — нужно зайти в «Настройки» -> «Основные» -> «Сброс» -> «Сбросить настройки сети». После этого работоспособность восстанавливается.

При этом сам Шоу не советует экспериментировать с такими названиями сетей. По его словам, лучше дождаться патча от Apple. Правда, неясно, выйдет ли он вообще.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram