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Новости

Простое название Wi-Fi-сети «ломает» беспроводную связь на iPhone

Инженер и основатель secret.club Карл Шоу опубликовал в Twitter информацию о том, что он нашёл баг в Wi-Fi-модуле iPhone. Как оказалось, если подключиться к беспроводной сети символьным названием вида “%p%s%s%s%s%n”, то модуль зависает, при этом затем его нельзя включить.

Проблема касается всех моделей iPhone, в том числе самых новых. Похоже, всё дело в программной ошибке, а не в аппаратной.

При этом уже найдено решение проблемы — нужно зайти в «Настройки» -> «Основные» -> «Сброс» -> «Сбросить настройки сети». После этого работоспособность восстанавливается.

При этом сам Шоу не советует экспериментировать с такими названиями сетей. По его словам, лучше дождаться патча от Apple. Правда, неясно, выйдет ли он вообще.

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Источник:
Twitter
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