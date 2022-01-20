Производство iPhone SE+ 5G начнётся со дня на день

Инсайдер Росс Янг, который основал исследовательские компании Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch, сообщил свежие данные о смартфоне iPhone SE+ 5G.

По его данным, дисплейные панели для этой модели будут производить уже в январе. Анонс ожидается в апреле-мае, а начало отгрузки — сразу после презентации. При этом Янг не сообщил диагональ дисплея, так что неясно, будет ли он 4,7-дюймовым или 5,7-дюймовым. А вот что известно точно — смартфон получит 5G.

Также новинке приписывают однокристальную систему Apple A15 и модем Snapdragon X60, как в серии iPhone 13. Для сравнения, модель iPhone SE 2020 оснащалась однокристальной системой Apple A13 и модемом 4G.

Ожидается, что цена новинки будет невысокой.

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