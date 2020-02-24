Производство и выход iPhone 12 могут перенести

Аналитик Даниэль Айвс прогнозируют торможение цепочки поставок Apple. Если компании удастся вернуться к полному рабочему режиму в Китае, то производство новых iPhone не сильно пострадает.

Пока что все производства и магазины в Китае, которые были закрыты на карантин из-за коронавируса, только начинают наращивать свою мощь и темпы. К тому же, возвратность на рабочие места на данный момент не равна 100%. Такой исход предвещал другой аналитик Мин-Чи Куо.

Если купертиновцы наладят работу и поставки к апрелю, тогда iPhone 9 (SE 2) задержится на несколько недель, а iPhone 12 никак не пострадает. Однако, в случае сбоев производства до июня, выход обоих смартфонов может задержаться. Аналитик сообщил, что речь идет о переносах дат на месяцы.

На данный момент Даниэль Айвс считает, что Apple сможет нормализовать производство к концу апреля-маю. Поэтому новенькие iPhone 12 пользователи увидят на традиционной сентябрьской презентации.