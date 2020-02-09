Из-за коронавируса производство iPhone 9 и iPhone 12 может сильно задержаться

Завод Foxconn Чжэнчжоу снова не выходит на работу. Местные власти попросили продлить карантин и не создавать «рассадник» коронавируса.

Изначально завод должен был возобновить работу 2 февраля, но планы перенесли на неделю до 10 февраля. Ситуация повторяется и неизвестно, когда эта цикличность завершится.

«Местные органы власти не хотят рисковать потенциальным распространением вируса в такой трудоемкой рабочей среде. Никто не хочет нести ответственность за возобновление работы в этот критический момент», — сообщает источник.

Китайские власти обязали Foxconn создать безопасные условия для рабочих, которые исключат возможность заражения вирусом. Для этого необходимо, чтобы все сотрудники ходили в масках, использовалось центральное кондиционирование воздуха, была налажена система безопасности в столовой и прочее. После того как местные власти убедятся, что все меры профилактики выполнены, завод снова сможет распахнуть свои двери.

Следом аналитик Мин-Чи Куо выпустил свежую заметку, в которой предупредил о вероятной задержке выхода доступного iPhone 9 и «торможении» разработки iPhone 2020. Это связано с ситуацией на Foxconn Чжэнчжоу и другими заводами Apple.

Например, Pegatron, другому поставщику Apple, удалось возобновить работу на своем заводе в Шанхае 3 февраля. Однако, коэффициент возврата рабочей силы составил 90%. Но Куо считает, что уровень рабочей силы еще снизится до 60 или 70 процентов, потому что многие работники завода уйдут в отставку после того, как им заплатят в феврале.

Другой завод Pegatron в Куншане, отвечающий за производство доступного iPhone, должен был вернуться к работе 10 февраля. Этого не случилось и выход был отложен «как минимум на несколько дней». По словам аналитика, на этом производстве тоже не велика вероятность, что все сотрудники вернутся и приступят к работе.

Мин-Чи Куо также решил не делать больше никаких точных прогнозов о датах и количествах выпуска iPhone 9. Причиной тому — нестабильная ситуация в Китае. Apple уже перенаправила часть задач на предприятия в Тайване и Индии. Но, по словам аналитика, эти заводы не справятся с такими объемами работ.