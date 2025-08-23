Костюм Тоби Магуайра из «Человека-паука» выставили на аукцион | The GEEK
Костюм Тоби Магуайра из «Человека-паука» выставили на аукцион

Предполагаемая стоимость лота — до $200 тысяч.

Костюм Человека-паука, который носил Тоби Магуайр в фильмах «Человек-паук 2» и «Человек-паук 3» Сэма Рейми, выставлен на аукцион. Торги пройдут 4 сентября, сообщается на сайте организатора Propstore.

Предполагаемая стоимость лота — от $100 до $200 тысяч, стартовая цена — $50 тысяч. Автором костюма стал художник по костюмам Джеймс Ачесон, обладатель премии «Оскар». Именно он создал красно-синий наряд, который сразу стал культовым.

На продажу выставлен цельный комплект: комбинезон с вшитыми ботинками и подкладкой, где есть отметка «3.S». Она подтверждает, что костюм использовался во время съемок «Человека-паука 3».

Под маской находится легкий внутренний корпус шлема, к которому прилагаются два набора сменных линз для глаз. По словам организаторов торгов, это «очень редкий и желанный предмет для коллекционеров и поклонников трилогии».

В Propstore отмечают, что наряд не только воплощает технические достижения в области создания кино-костюмов, но и стал символом целого поколения.

