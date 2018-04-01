Производители платят DxOMark за хвалебные тесты камер смартфонов
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Новости

Производители платят DxOMark за хвалебные тесты камер смартфонов

В китайской социальной сети Weibo инсайдер под ником Digital Chat Station опубликовал интересный пост. В нем говорится о специалистах из лаборатории DxOMark.

Если верить инсайдеру, то перед тестом устройств производители смартфонов могут перечислить лаборатории «взнос за тест». Сумма добровольного платежа составляет 100 тысяч евро.

Снимки, которые делаются на смартфоны, реальные. Однако, взнос позволяет отсеять неудачные дубли. Если компания не планирует оказывать материальную поддержку лаборатории, то специалисты сами покупают устройство и публикуют его реальные результаты. Вообщем, рейтинги DxOMark изучать можно, но относиться к ним стоит с легким скепсисом.

Кстати, Xiaomi Mi 10 сейчас занял рекордные позиции по тестам камеры в DxOMark. Утверждать, что Xiaomi платили за обзор не стоит. Но уж больно нахваливал его производитель. Кому верить кому нет — решать вам.

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