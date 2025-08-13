HUAWEI Pura 80 Ultra стал лучшим камерофоном в мире по версии DxOMark

Вышедший в июне 2025 года HUAWEI Pura 80 Ultra занял первое место в мировом рейтинге камер смартфонов DxOMark. Он набрал 175 баллов, обойдя ближайшего конкурента OPPO Find X8 Ultra на целых 6 баллов.
В качестве плюсов эксперты выделили:
- Яркие цвета, высокую детализацию и естественную экспозицию в различных условиях освещения;
- Хорошую портретную съемку с приятными тонами кожи и мягким естественным размытием фона;
- Впечатляющие сверхширокоугольный модуль и телеобъектив;
- Плавное, стабильное и детализированное видео даже в движении.
К недостаткам они отнесли только незначительные изменения цвета и яркости в сложных условиях освещения.
В пятерку лучших камерофонов входят Vivo X200 Ultra (3 место — 167 баллов), HUAWEI Pura 70 Ultra (4 место — 163 балла) и iPhone 16 Pro Max (5 место — 161 балл).
