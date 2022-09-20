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Новости

Стало известно, почему на тесты DxOMark попадает всё меньше смартфонов

Летом компания Xiaomi отказалась отправлять на тестирование DxOMark экземпляр Xiaomi 12S Ultra. Глава компании открыто заявил, что этого не случится. И вот история получила продолжение.

Генеральный директор DxOMark Фредерик Гишар в интервью китайскому изданию Jiemian News рассказал, почему многие бренды не хотят отправлять свои смартфоны на тестирование DxOMark.

Дело не в том, что всё меньшее число производителей упоминают наши тесты, а в том, что всё меньшее число смартфонов способно занимать первые места. При этом в продвижении модели поможет только первое место.

Фредерик Гишар

Также Гишар заявил, что DxOMark не продаёт баллы и места в рейтинге, а бизнес-модель заключается в продаже лабораторий и технологий. При этом другие источники говорят, что DxOMark всё же продаёт фидбек для доработки, который в результате помогает повысить итоговый балл.

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Теги: 
Источник:
Mydrivers
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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