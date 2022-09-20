Стало известно, почему на тесты DxOMark попадает всё меньше смартфонов

Летом компания Xiaomi отказалась отправлять на тестирование DxOMark экземпляр Xiaomi 12S Ultra. Глава компании открыто заявил, что этого не случится. И вот история получила продолжение.

Генеральный директор DxOMark Фредерик Гишар в интервью китайскому изданию Jiemian News рассказал, почему многие бренды не хотят отправлять свои смартфоны на тестирование DxOMark.

Дело не в том, что всё меньшее число производителей упоминают наши тесты, а в том, что всё меньшее число смартфонов способно занимать первые места. При этом в продвижении модели поможет только первое место. Фредерик Гишар

Также Гишар заявил, что DxOMark не продаёт баллы и места в рейтинге, а бизнес-модель заключается в продаже лабораторий и технологий. При этом другие источники говорят, что DxOMark всё же продаёт фидбек для доработки, который в результате помогает повысить итоговый балл.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!