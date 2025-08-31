Google Pixel 10 Pro XL вошел в топ-5 лучших камерофонов по версии DxOMark | The GEEK
close
Новости

Google Pixel 10 Pro XL вошел в топ-5 лучших камерофонов по версии DxOMark

Лучший в мире после HUAWEI Pura 80 Ultra, OPPO Find X8 Ultra и Vivo X200 Ultra.

Новый Google Pixel 10 Pro XL расположился на четвертом месте в мировом рейтинге камер смартфонов DxOMark, набрав 163 балла. Впереди только HUAWEI Pura 80 Ultra, OPPO Find X8 Ultra и Vivo X200 Ultra.

Pixel 10 Pro XL получил три основные камеры:

  • Основная – 50 Мп, 1/1,3 дюйма, ƒ/1.68, OIS, Octa PD;
  • Сверхширокоугольная – 48 Мп, 1/2,55 дюйма, ƒ/1.7, 123 градуса, Quad PD;
  • Телеобъектив – 48 Мп, 1/2,55 дюйма, ƒ/2.8, 5-кратный оптический зум, OIS, Quad PD.

Это те же камеры, что и у Pixel 9 Pro XL, однако новый процессор Tensor G5, как говорится в отчете, значительно улучшил обработку фото и видео.

google-pixel-10-pro-xl-1

В качестве плюсов эксперты выделили:

  • Хорошую экспозицию и широкий динамический диапазон;
  • Точный баланс белого с хорошими тонами кожи;
  • Мало артефактов по сравнению с конкурентами;
  • Хорошее соотношение текстуры и шума при дневном свете, а также высокую детализацию;
  • Надежный автофокус;
  • Хорошая детализация снимков на телеобъектив.

К недостаткам они отнесли: локальный шум при слабом освещении, чуть сниженную детализацию при слабом освещении, яркие блики в некоторых сценах на открытом воздухе, нехватку детализации при съемке с увеличением на среднем расстоянии и артефакты оценки глубины в режиме боке.

id·209282·20250831_1405
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Ультратонкий TECNO Pova Slim получил дату выхода
Apple перестала подписывать iOS 18.6.1 — откатиться больше нельзя
Infinix SMART 10 поступил в продажу в России. По акции его отдают за 1 рубль
Раскрыты цены на всю линейку iPhone 17
Google призвала почти 2,5 млрд пользователей Gmail срочно сменить пароли
Список устройств Xiaomi и Redmi, которые получат открытую бету HyperOS 3 на Android 16
Xiaomi представила HyperOS 3 на Android 16: что нового
Второй трифолд HUAWEI Mate XTs получил дату выхода
Samsung приглашает на сентябрьскую презентацию Galaxy: что покажут
Nothing выдавала профессиональные фотографии со стоков за снятые на Phone (3)
Российские магазины начали предупреждать об iPhone и iPad без RuStore
Bloomberg: Google прекратила разработку собственных планшетов
Google Meet может быть заблокирован в России
Анонс Google Pixel Buds 2a — самые доступные наушники в линейке с ANC
Google выпустила Pixel Watch 4 — самое крупное обновление смарт-часов за всю историю
Google представила смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold
Gemini заработал в России. Мы проверили
HUAWEI Pura 80 Ultra стал лучшим камерофоном в мире по версии DxOMark
Google случайно показала всю линейку Pixel 10
Раскрыты все цвета складного Google Pixel 10 Pro Fold

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK