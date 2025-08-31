Google Pixel 10 Pro XL вошел в топ-5 лучших камерофонов по версии DxOMark

Новый Google Pixel 10 Pro XL расположился на четвертом месте в мировом рейтинге камер смартфонов DxOMark, набрав 163 балла. Впереди только HUAWEI Pura 80 Ultra, OPPO Find X8 Ultra и Vivo X200 Ultra.

Pixel 10 Pro XL получил три основные камеры:

Основная – 50 Мп, 1/1,3 дюйма, ƒ/1.68, OIS, Octa PD;

Сверхширокоугольная – 48 Мп, 1/2,55 дюйма, ƒ/1.7, 123 градуса, Quad PD;

Телеобъектив – 48 Мп, 1/2,55 дюйма, ƒ/2.8, 5-кратный оптический зум, OIS, Quad PD.

Это те же камеры, что и у Pixel 9 Pro XL, однако новый процессор Tensor G5, как говорится в отчете, значительно улучшил обработку фото и видео.

В качестве плюсов эксперты выделили:

Хорошую экспозицию и широкий динамический диапазон;

Точный баланс белого с хорошими тонами кожи;

Мало артефактов по сравнению с конкурентами;

Хорошее соотношение текстуры и шума при дневном свете, а также высокую детализацию;

Надежный автофокус;

Хорошая детализация снимков на телеобъектив.

К недостаткам они отнесли: локальный шум при слабом освещении, чуть сниженную детализацию при слабом освещении, яркие блики в некоторых сценах на открытом воздухе, нехватку детализации при съемке с увеличением на среднем расстоянии и артефакты оценки глубины в режиме боке.