Vivo X300 Pro вошел в топ-3 лучших камерофонов по версии DxOMark

По качеству фото и видео смартфону удалось обойти большинство конкурентов, в том числе iPhone 17 Pro.
Редакция The GEEK сегодня в 20:40

Новый Vivo X300 Pro расположился на втором месте в мировом рейтинге камер смартфонов DxOMark, набрав 171 балл. Он уступил только Huawei Pura 80 Ultra со 175 баллами. Третью строчку занял Oppo Find X8 Ultra (168 баллов), а четвертую — iPhone 17 Pro (168 баллов).

Видеосъемку DxOMark оценил в 169 баллов. Это второй результат в мире и лучший среди всех Android-смартфонов. Выше оказался только iPhone 17 Pro.

Эксперты отметили, что плюсами камер Vivo X300 Pro стали:

  • Приятная передача телесных оттенков с преимущественно нейтральным балансом белого как на фото, так и на видео.
  • Высокий уровень детализации в большинстве условий фото- и видеосъемки, с очень низким уровнем видимого шума на фотографиях.
  • Хорошая детализация при съемке с телезумом.
  • Превосходная сегментация объекта с естественным эффектом боке.
  • Эффективная стабилизация видео в большинстве условий съемки.

Что касается минусов, то они есть. В частности, это неестественная или слегка чрезмерно яркая передача оттенка кожи, неестественная детализация на фото с недостаточным освещением, нестабильность контраста в сценах с сильной контровой подсветкой, а также периодичные артефакты в виде двоения изображения и цветовой окантовки.

Фронтальная камера iPhone 17 Pro возглавила рейтинг DxOMark

