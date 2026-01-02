Vivo X300 Pro вошел в топ-3 лучших камерофонов по версии DxOMark

Новый Vivo X300 Pro расположился на втором месте в мировом рейтинге камер смартфонов DxOMark, набрав 171 балл. Он уступил только Huawei Pura 80 Ultra со 175 баллами. Третью строчку занял Oppo Find X8 Ultra (168 баллов), а четвертую — iPhone 17 Pro (168 баллов).

Видеосъемку DxOMark оценил в 169 баллов. Это второй результат в мире и лучший среди всех Android-смартфонов. Выше оказался только iPhone 17 Pro.

Эксперты отметили, что плюсами камер Vivo X300 Pro стали:

Приятная передача телесных оттенков с преимущественно нейтральным балансом белого как на фото, так и на видео.

Высокий уровень детализации в большинстве условий фото- и видеосъемки, с очень низким уровнем видимого шума на фотографиях.

Хорошая детализация при съемке с телезумом.

Превосходная сегментация объекта с естественным эффектом боке.

Эффективная стабилизация видео в большинстве условий съемки.

Что касается минусов, то они есть. В частности, это неестественная или слегка чрезмерно яркая передача оттенка кожи, неестественная детализация на фото с недостаточным освещением, нестабильность контраста в сценах с сильной контровой подсветкой, а также периодичные артефакты в виде двоения изображения и цветовой окантовки.