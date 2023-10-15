Продажи Minecraft превысили 300 млн копий

На мероприятии Minecraft Live 2023 была объявлена информация о том, что продажи копий игры превысили 300 миллионов экземпляров.

Кроме того, было анонсировано масштабное обновление 1.21, запланированное на 2024 год. Оно принесёт в игру новые блоки, подземелья с испытаниями, новый инструмент для автоматического крафтинга и враждебного моба Breeze, который использует ветер.

Также, в игре появится новый моб – броненосец, который был выбран победителем в голосовании, победивший краба и пингвина. Однако проигравшие стороны уже выразили свое недовольство и призывают к бойкоту игры.

В дополнение к этому, Minecraft получит кампанию по вселенной Звёздных Воин.