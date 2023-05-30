Приложение Apple Music Classical вышло на Android

Apple расширяет свою музыкальную платформу, выпустив приложение Apple Music Classical для устройств на базе Android. Новое приложение, предназначенное для ценителей классической музыки, доступно во всех странах, за исключением Китая, Японии, Кореи, России и Тайваня.

Удивительно то, что Apple решила предложить Apple Music Classical для Android до его выпуска для iPad, Mac и CarPlay. Пользователи Android-устройств теперь могут наслаждаться широким выбором классической музыки, включая популярные альбомы и плейлисты.

Приложение Apple Music Classical уже доступно в Google Play.