Презентацию iPhone 9 отменили из-за коронавируса

Информация по выходу доступного iPhone 9 (SE 2) достаточно разрозненная. Некоторые источники сообщают, что Apple удалось произвести нужно количество смартфонов за счёт индийского производства, некоторые утверждают, что устройств не хватит.

Тем не менее, теперь точно известно, что презентации iPhone 9 не будет. Хотя бы в классическом ее понимании. Округ Санта-Клара выпустил запрет на проведение массовых мероприятий свыше 1000 человек. Он продлится с 11 марта по 1 апреля.

Возможно, купертиновцы, как и другие производители, проведут презентацию онлайн. Компания сможет официально представить смартфон и запустить его продажи, когда будет к этому готова.

По слухам, показать iPhone 9 должны были 31 марта. Либо эту презентацию перенесут на какое-то время, либо проведут в режиме онлайн. А пока что можно посмотреть многочисленные рендеры доступного айфона тут.