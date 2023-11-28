Предзаказы на GTA 6 начали собирать российские магазины

Некоторые российские игровые интернет-магазины пополнили свой ассортимент новой Grand Theft Auto и принимают предзаказы на игру, которая еще официально не представлена.

Так, на одном из ресурсов можно оформить предзаказ на две версии GTA 6 для PlayStation 5 и Xbox Series X за 7 990 рублей. При этом в качестве обложки установлен фанатский арт, а ожидаемая дата поступления – 31 декабря 2024 года.

В информации о предзаказе отмечается, что цена, условия, дата релиза, комплектация и внешний вид «являются предварительными и могут быть изменены в момент поступления товара на склад».

Пока неизвестно, что будет делать магазин, если официальная стоимость игры составит $150 (~13300 рублей), о которой ранее сообщали источники. Вероятно, не стоит спешить с предзаказом и лучше подождать официальной информации от Rockstar Games.