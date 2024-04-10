Представлены Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro в стиле Гарри Поттера с волшебной палочкой в комплекте

Xiaomi представила лимитированные смартфон Redmi Turbo 3 и планшет Redmi Pad Pro, выполненные в стиле Гарри Поттера. Устройства точно не оставят равнодушными фанатов книг и фильмов о мальчике, который выжил.

Характеристики спецверсий соответствуют стандартным Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro. Отличительные особенности устройств Harry Potter Edition — уникальный дизайн и специальные аксессуары, например, стилус, выполненный в виде волшебной палочки.

Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition предлагается в комплектации 16/512 ГБ по цене 2699 юаней (~ 34700 рублей). Для смартфона также доступен специальный чехол за 99 юаней (~1300 рублей).

Redmi Pad Pro Harry Potter Edition оценили в 2299 юаней (~29500 рублей) за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Продажи специальных версий начнутся 15 апреля 2024 года.