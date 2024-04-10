Xiaomi представила Redmi Turbo 3 – доступный субфлагман на чипе Snapdragon 8s Gen 3

10 апреля компания Xiaomi официально представила свой новый субфлагманский смартфон Redmi Turbo 3. Ценник на устройство в Китае начинается от 1999 юаней или 25,6 тысяч рублей.

Дисплей устройства — 6,67-дюймовый OLED с разрешением 2712×1220 пикселей, поддержкой HDR 10+ и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, заявлена улучшенная защита для глаз и возможность использования даже после намокания.

«Сердцем» Redmi Turbo 3 стал мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, набирающий более 1,7 млн баллов в AnTuTu. Высокая производительность поддерживается эффективной системой охлаждения, которая обеспечивает стабильную работу без перегрева.

Фотовозможности представлены основным 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-600 с оптической стабилизацией и дополнительным 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом. Фронтальная камера на 20 Мп поддерживает управление жестами.

Производитель обещает более дня работы устройства без подзарядки благодаря аккумулятору 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Redmi Turbo 3 защищён от воды и пыли по стандарту IP64. Среди других особенностей — стереодинамики, NFC, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Цены на Redmi Turbo 3 следующие:

12/256 ГБ – 1999 юаней (~25600 рублей)

12/512 ГБ – 2299 юаней (~29400 рублей)

16/512 ГБ – 2499 юаней (~31900 рублей)

16/1024 ГБ – 2799 юаней (~35800 рублей)