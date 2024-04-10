Анонсирован Redmi Pad Pro — недорогой 12-дюймовый планшет на Snapdragon 7s Gen 2

Вместе со субфлагманским смартфоном Redmi Turbo 3 компания Xiaomi представила доступный планшет Redmi Pad Pro.

Устройство получило 12,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2.5К, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 600 нит и сертификацией TÜV Rheinland для защиты зрения.

За производительность отвечает прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, а за автономность — внушительная батарея на 10 000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт, что позволяет планшету работать до 57 дней в режиме ожидания.

Устройство выполнено в цельнометаллическом корпусе и поддерживает работу со стилусом и внешней клавиатурой, которая буквально превращает его в простенький ноутбук.

Цены на планшет такие:

6/128 ГБ — 1499 юаней (~19300 рублей)

8/128 ГБ — 1599 юаней (~20600 рублей)

8/256 ГБ — 1799 юаней (~23200 рублей)

6/128 ГБ (+5G) — 1999 юаней (~25700 рублей)

8/256 ГБ (+5G) — 2399 юаней (~30800 рублей)