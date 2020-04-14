Представлены OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

OnePlus анонсировала флагманскую линейку смартфонов OnePlus 8. Всего две версии смартфонов: обычный OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

Дизайн остался практически без изменений. В двух версиях имеется отверстие в дисплее для фронтальной камеры с разрешением на 16 Мп. В Pro версии основная камера имеет четыре модуля: 48 Мп Sony IMX689, 48 Мп широкоугольный, «телевик» с трёхкратным оптическим с 30-кратным гибридным зумом и цветовой фильтр. Более простые характеристики снова в базовой модели – тройная камера на 48 Мп, 16 Мп и макрокамера.

В обычном OnePlus 8 нет беспроводной зарядки, защиты от воды и пыли, а вот OnePlus 8 Pro имеет поддержку Qi-зарядки мощностью 30 Вт и защитой по стандарту IP68.

Работают оба устройства на процессоре Snapdragon 865. OnePlus 8 имеет диагональ дисплея на 6,55-дюйма с разрешением 2400 х 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. OnePlus 8 Pro обладает более серьёзными параметрами. Тут 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 3168 х 1440 пикселей и HDR10+.

Обе новинки обладают 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 Гб встроенной постоянной памяти. Ёмкость аккумулятора базовой модели всего 4300 мАч, старшей — 4510 мАч. Обе модели поддерживают быструю 30-ваттную зарядку.

OnePlus 8 Pro доступен в чёрном, синем и зелёном цветах, OnePlus 8 — в чёрном, зелёном и перламутровом. Стоимость OnePlus 8 начинается от $700, а OnePlus 8 Pro обойдётся в $900. Продажи начнутся уже 21 апреля.