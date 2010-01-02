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Новости

Появились обои из неанонсированного OnePlus 8T

Анонс флагманского OnePlus 8T должен состояться только через неделю, а в сети уже появилось множество информации о грядущей новинке. Кроме того, в Сети были опубликованы фирменные обои из оболочки.

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Загрузить обои можно на сайте

Обои были найдены в обновлённом приложении OnePlus Wallpaper Resources. По предварительным данным именно они должны появиться в OnePlus 8T. Об этом свидетельствует буква «k» в их названии и файлы конфигурации JSON для «kebab», а именно это кодовое название нового смартфона.

Презентация OnePlus 8T запланирована на 14 октября.

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Источник:
XDA
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