Появились обои из неанонсированного OnePlus 8T

Анонс флагманского OnePlus 8T должен состояться только через неделю, а в сети уже появилось множество информации о грядущей новинке. Кроме того, в Сети были опубликованы фирменные обои из оболочки.

Обои были найдены в обновлённом приложении OnePlus Wallpaper Resources. По предварительным данным именно они должны появиться в OnePlus 8T. Об этом свидетельствует буква «k» в их названии и файлы конфигурации JSON для «kebab», а именно это кодовое название нового смартфона.

Презентация OnePlus 8T запланирована на 14 октября.