Вышло обновление прошивки для смартфонов OnePlus 8 Pro и OnePlus 8

Разработчики выпустили свежее обновление для OnePlus 8 Pro и OnePlus 8 — новую прошивку Oxygen OS на базе Android 11.

Актуальная версия на данный момент — Oxygen OS 11.0.6.6, которую разворачивают для OnePlus 8 Pro и OnePlus 8. Обновление улучшает работу беспроводной зарядки у «Прошки», исправляет ряд ошибок для обоих устройств и добавляет майские патчи безопасности.

Также включены исправления ошибок галереи (ошибка при сохранении фото), программы для звонков и сообщений. Также был исправлен сбой при создании скриншота из меню специальных возможностей.

Помимо этого, теперь работает уведомление о низком заряде батареи. Ранее были случаи, когда сообщение не выводилось. Из мелочей отметим повышение плавности интерфейса и правильное отображение пользовательского интерфейса в гостевом режиме.

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