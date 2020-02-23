OnePlus показала новый тизер OnePlus 8

Уже завтра состоится онлайн-презентация флагманского смартфона OnePlus 8. Производитель тем временем подогревает интерес к смартфону новым тизером.

Опубликованный ролик в Твиттере демонстрирует изогнутый боковой дисплей, а также намекает на высококачественную камеру. Скорее всего OnePlus 8 получит камеру с возможностью съёмки в 8К и сенсор на 48 Мп.

Днём ранее в сети опубликовали комплектацию OnePlus 8 с чехлами и новыми беспроводными наушниками компании.

По предварительным данным устройство будет работать на процессоре Snapdragon 865, обладать 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Презентация OnePlus 8 состоится 14 апреля.