OnePlus показала новый тизер OnePlus 8
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Новости

OnePlus показала новый тизер OnePlus 8

Уже завтра состоится онлайн-презентация флагманского смартфона OnePlus 8. Производитель тем временем подогревает интерес к смартфону новым тизером.

Опубликованный ролик в Твиттере демонстрирует изогнутый боковой дисплей, а также намекает на высококачественную камеру. Скорее всего OnePlus 8 получит камеру с возможностью съёмки в 8К и сенсор на 48 Мп.

Днём ранее в сети опубликовали комплектацию OnePlus 8 с чехлами и новыми беспроводными наушниками компании.

  • Oneplus8series

По предварительным данным устройство будет работать на процессоре Snapdragon 865, обладать 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Презентация OnePlus 8 состоится 14 апреля.

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